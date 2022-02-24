В Баку на ряд маршрутов вышли новые автобусы

БАКУ /Trend/ - В Баку на маршруты вышли 50 новых автобусов Otokar, работающих на газе и соответствующих стандартам Евро-6, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Новые автобусы работают на регулярных маршрутах 18, 61, 65 и 85.

По данным БТА, автобусы Isuzu, снятые с этих маршрутов, заменили автобусы Daewoo на маршрутах 119, 135 и 199.

Ранее сообщалось, что в Баку из Турции доставлены 50 пассажирских автобусов большой вместимости.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)