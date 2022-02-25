Туркменистан работает над созданием коридора для доступа к ближневосточным портам

БАКУ /Trend/ - Туркменистан расширяет торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока в целях создания транспортного коридора, который позволит торговым потокам из Центральной Азии достигать портов Персидского и Оманского заливов по самым оптимальным маршрутам.

Об этом заявил на круглом столе по теме транспортных связей Евразийского континента в рамках 84-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН постоянный представитель Туркменистана при всемирной организации Атагельди Халджанов, передает Trend со ссылкой на Orient News.

Халджанов отметил, что Туркменистан и его партнеры реализуют в регионе ряд крупных международных проектов.

В последние годы активизировались региональные транспортные проекты, реализуемые при участии Туркменистана.

В Туркменистане в 2021 году план по грузоперевозкам всеми видами транспорта был перевыполнен на 12,8 процента. При этом грузоперевозки через международный порт Туркменбаши на Каспии выросли на 10,4 процента.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)