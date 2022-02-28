Азербайджанское пароходство расторгло договоры на перевозку грузов в направлении Азовского и Черного морей

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) расторгло договоры на перевозку грузов в направлении Азовского и Черного морей, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Мехман Мехдиев.

По его словам, суда ASCO находятся в безопасных водах, а сухогруз "Гусейн Джавид" в целях безопасности проследовал к румынскому побережью.

"Мы следим за ситуацией, и принимаются все возможные меры по обеспечению безопасности судов и членов экипажей", - сказал Мехдиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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