AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников из Украины

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева авиакомпания AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников, желающих вернуться на Родину в связи с событиями в Украине, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

"Посадка на эвакуационные рейсы для граждан Азербайджана бесплатная. Ранее, 1 марта, AZAL уже выполнил эвакуационный рейс, благодаря которому на Родину вернулись 176 граждан Азербайджана. Для эвакуации соотечественников, выехавших из Украины в соседние государства, Азербайджаном дополнительно организуются и другие чартерные рейсы. Так, этими рейсами 28 февраля и 2 марта в Баку было доставлено 336 граждан Азербайджана. Для возвращения на Родину граждане нашей страны, покинувшие Украину, могут связаться с дипломатическими миссиями Азербайджана за рубежом", - говорится в сообщении AZAL.