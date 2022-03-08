"Уральские авиалинии" приостанавливают рейсы в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает с 8 по 26 марта рейсы в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает Trend.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Азербайджан (Баку, Гянджа, Ленкорань) с 08.03.22 по 26.03.22 включительно", - говорится в сообщении.