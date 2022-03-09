БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы в Азербайджан, сказали Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По данным источника, рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам.

"Первый авиарейс запланирован на 15 марта. Самолет Uzbekistan Airways будет вылетать из Ташкента в 14:40 (GMT+5) и садиться в Баку в 16:35 (GMT+4). Обратный вылет из Баку запланирован на 17:35 (GMT+4), а прилет в Ташкент - на 21:10 (GMT +5)", - сказали в аэропорту.

Кроме того, согласно расписанию Uzbekistan Airways, с апреля авиакомпания будет летать в Азербайджан два раза в неделю - по вторникам и четвергам.

По четвергам самолет Uzbekistan Airways будет вылетать из Ташкента в 13:40 и садиться в столице Азербайджана в 15:35. Обратный рейс из Баку в Ташкент будет вылетать в 16:35 с прибытием в столицу Узбекистана в 20:10.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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