Казахстан прорабатывает вопрос увеличения объемов перевозки в направлении Азербайджана и Грузии

БАКУ /Trend/ - Казахстан прорабатывает вопрос увеличения объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти).

Как передает в Trend со ссылкой на правительство, об этом стало известно на заседании Оперативного штаба Казахстана по антикризисным мерам.

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Нурлан Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.

Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти).

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая.

Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так в 2022-2023 гг. планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт).