В новых реалиях будет расти спрос на грузоперевозки через Южный Кавказ - Васиф Амирасланов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В условиях новых реалий спрос на грузоперевозки через регион Южного Кавказа будет только расти.

Об этом сказал в четверг начальник отдела регулирования транспортной отрасли министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Васиф Амирасланов на конференции на тему «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, министерство цифрового развития и транспорта продолжит поддерживать ТРАСЕКА в процессе упрощения таможенных процедур и тарифной политики.

«Наше министерство уделяет особое внимание компаниям, осуществляющим международные грузоперевозки. Азербайджан нацелен на диверсификацию транспортных коридоров и господдержку транспортных проектов, совершенствование нормативных актов. Наша страна является участником международных транспортных проектов. Сегодня уже завершены работы по строительству железной дороги на границе с Ираном, ведутся работы по совершенствованию МТК Север-Юг», - сказал Амирасланов.