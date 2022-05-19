В Азербайджане планируется запустить процедуру eTIR - ГТК

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется запустить процедуру eTIR.

Об этом сказал в четверг заместитель начальника управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Самед Гаралов на конференции на тему «О перспективах развития международных автомобильных перевозок в Азербайджане», передает Trend.

По его словам, в этой связи ГТК завершает мероприятия по техническому соответствию электронизации международных грузоперевозок.

Соответствующий меморандум будет подписан между ГТК Азербайджана и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, отметил глава управления.

«На сегодняшний день Государственный таможенный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с проектом стратегического плана действий до 2024 года. Так, в плане предусмотрены работы по переходу в цифровую среду. На сегодняшний день мы практически полностью перешли на электронный документооборот. Азербайджан обменивается документами в электронной форме с такими странами, как Грузия, Турция, Украина, Иран, Россия. Ведутся работы по расширению числа этих стран», - сказал Гаралов.