На сайтах AZAL и Buta ведутся технические работы в связи с возникшими проблемами

БАКУ /Trend/ - На официальных сайтах авиакомпаний «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и Buta Airways ведутся технические работы в связи с возникшими проблемами по бронированию и покупке авиабилетов.

Как сообщили Trend в пресс-службе AZAL, на данный момент на сайтах временно недоступна опция покупки билетов и регистрация на рейсы авиакомпаний.

"В скором времени процесс бронирования и покупки билетов восстановится в штатном режиме. Авиакомпании приносят извинения за доставленные неудобства", - отмечается в сообщении.