Ожидается значительный рост контейнерных грузов по азербайджанскому участку коридора Европа-Кавказ-Азия - национальный секретарь TRACECA (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к резкому росту потока транзитных грузов.

Об этом сказал в интервью Trend национальный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, TRACECA прогнозирует, что в сложившейся геополитической ситуации контейнерные грузоперевозки из Китая в Европу и обратно через территорию Азербайджана по итогам 2022 года вырастут в три - пять раз по сравнению с предыдущими годами.

Байрамов отметил, что на сегодня потенциал транспортной инфраструктуры Азербайджана еще не задействован в полной мере.

"К примеру, Бакинский международный морской порт в прошлом году перевалил порядка пяти миллионов тонн грузов, в то время как его инфраструктура позволяет переваливать до 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч TEU-контейнеров. Тем не менее заложена вторая фаза расширения пропускной способности порта до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч TEU-контейнеров. Работы по расширению инфраструктуры будут выполняться поэтапно, в соответствии с ростом грузопотока", - сказал Байрамов.

Он подчеркнул, что открытие коммуникаций на освобожденных территориях Азербайджана будет способствовать привлечению потока грузов через территорию Азербайджана.

"Зангезурский коридор открывает перед нашей страной широкие возможности не только для соединения с Нахчываном, но и для новых потоков грузов из Европы в Центральную Азию и Китай и обратно", - сказал Байрамов.

Он также отметил, что в Азербайджане ведутся планомерные работы по расширению транспортной инфраструктуры.

"Строятся автомобильные дороги, расширяются возможности железных дорог и портов, задействованных в международных грузоперевозках. Транспортная инфраструктура Азербайджана готова к резкому росту потока грузов", - добавил Байрамов.

По его словам, переговоры по вопросу унификации тарифов ведутся как странами-участницами TRACECA, так и в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан).

"Идет активная работа по созданию рабочей группы в рамках таможенных структур. Кроме тарифов, важным вопросом является также и гармонизация таможенных процедур. Кроме того, ведутся работы по гармонизации налоговой базы и сборов. Ожидается как оптимизация тарифов, так и привлечение дополнительных транзитных грузов", - сказал Байрамов.

Кроме того, он отметил, что во вступлении в TRACECA заинтересован Туркменистан.

"На сегодня туркменская сторона серьезно рассматривает вопросы присоединения к TRACECA. Считаю, что вступление Туркменистана в TRACECA окажет положительное влияние на развитие транспортного коридора, самой страны и Азербайджана в качестве важнейшего связующего звена между Туркменистаном и Европой. Хочу подчеркнуть, что период вступления какой-либо страны в TRACECA в случае одобрения всеми государствами - участниками составляет порядка 2-3 месяцев", - сказал Байрамов.