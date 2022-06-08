В Зангезурский коридор можно привлечь более половины грузов между Турцией и странами ЦА

БАКУ /Trend/ - В Зангезурский коридор может быть привлечено более половины грузов между Турцией и странами Центральной Азии (ЦА), сказал глава постоянного представительства Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Турции и странах Ближнего Востока Эрман Эреке, сообщили в среду Trend в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана

По его словам, открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам региона.

"С запуском этого коридора увеличится объем грузоперевозок из южных портов Ирака, Сирии и Средиземноморья транзитом через Турцию. В настоящее время между Турцией и странами Центральной Азии среднегодовой оборот составляет 110-120 тысяч грузовых автомобиле. Считаю, что с открытием Зангезурского коридора и упрощением ряда процедур в Азербайджане здесь может проходить более половины этих грузов", - сказал Эреке.

В свою очередь, по мнению президента Союза автомобильных перевозчиков Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Мехмета Уйлукчу, Азербайджан стал стратегической страной в рамках создания новых транспортных маршрутов.

Он отметил, что IRU и ОЧЭС готовы оказать Азербайджану всю необходимую поддержку.

"Сегодня одной из основных целей является дальнейшее внедрение электронных услуг в Азербайджане. Мы намерены расширять наше стратегическое сотрудничество с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана по организации безопасных грузоперевозок", - сказал Уйлукчу.