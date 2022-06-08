Red Bull Racing с оптимизмом ждёт начала "Формулы-1" в Баку

БАКУ /Trend/ - Red Bull Racing приедет в Баку лидером обоих зачётов и с оптимизмом ждёт начала уик-энда "Формулы-1".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Red Bull Racing.

По словам пилота команды Макса Ферстаппена, в Баку сложная городская трасса с серьёзными торможениями и небольшими зонами вылета.

"С нетерпением жду возвращения в Баку, где у меня остались незавершенные дела после прошлогоднего схода. В Баку сложная городская трасса с серьёзными торможениями и небольшими зонами вылета, там сложно найти настройки и выбрать оптимальный угол атаки антикрыльев. Интересно, сможем ли мы в этот уик-энд прибавить в квалификации – прежде на быстром круге мы немного уступали. Здорово, что Серхио и команда продлили контракт, приятно видеть преемственность в команде, кроме того, мы с ним очень хорошо ладим", - сказал Ферстапенн.

В свою очередь мексиканский автогонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес очень рад продлению контракта с командой, как минимум, до 2024 года.

"Я очень рад продлению контракта с командой, как минимум, до 2024 года – это говорит о том, что обе стороны довольны сотрудничеством. Сейчас, когда моё будущее определено, я могу на 100 процентов сосредоточиться на главной цели – борьбе за победы в гонках и титул. Упорный труд всегда окупается. Два года назад я был без контракта в Формуле-1, а сегодня выступаю в лучшей команде. Я счастлив и благодарен за эту возможность. Думаю, это лучший момент в моей карьере, я выступаю за команду, которая всегда стремится к совершенству – это идеальный вариант для меня и для любого гонщика.

Впереди гонка в Азербайджане. Борьба за титул в этом году очень плотная и требует полной концентрации. В прошлом году в Баку я одержал свою первую победу в составе Red Bull. Мне нравятся уличные трассы, где многое зависит от мастерства гонщика. Там легче допустить ошибку, когда атакуешь на пределе, но только там можно отыграть десятые, нужные для хорошего результата", - сказал Перес.