Pegasus Airlines приостанавливает продажу билетов по одному из маршрутов до Баку

БАКУ /Trend/ - Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines в связи со стратегическим планированием с июля приостанавливает продажу билетов по маршруту Баку - Аланья - Баку.

Об этом сказал Trend в понедельник директор азербайджанского представительства Pegasus Airlines Раджаб Керимов.

По его словам, запланированные на период до 29 июня рейсы будут осуществлены в соответствии с расписанием.

"Билеты, купленные на последующие числа, рекомендуется вернуть", - сказал Керимов.

Он напомнил, что рейсы по этому маршруту осуществляются три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Керимов добавил, что эти изменения не коснулись маршрутов Pegasus Airlines по направлениям Баку - Измир - Баку и Стамбул - Гянджа - Стамбул.