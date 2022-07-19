Азербайджан и OTIF обсудили возможности расширения сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и генеральный секретарь Межправительственной организации по международным грузоперевозкам (ОТIF) Вольфганг Кюппер обсудили транспортно-транзитные возможности Азербайджана и реформы, проводимые в железнодорожной сфере.

Об этом сказали во вторник Trend в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, стороны также затронули вопросы расширения сотрудничества OTIF с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Министр проинформировал Кюппера о региональной значимости железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, которая является частью Зангезурского коридора. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам участия в международных проектах, направленных на развитие глобальных коридоров", - сказали в министерстве.

Отметим, что 20 июля генсек ОТIF посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Ожидается, что он ознакомится с ходом строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.