AZAL сделает перелеты между Баку и Тель-Авивом максимально удобными

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) при наличии спроса на рейсы по маршруту Баку - Тель-Авив вместо Airbus A319 будет осуществлять полеты на более комфортабельном лайнере Boing 787 Dreamliner, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что AZAL заменит самолеты на рейсы Баку - Тель-Авив, назначенные на первое, восьмое, 11 и 15 сентября, на более комфортабельные.

Кроме того, в ходе встречи министра туризма Израиля Константина Развозова с азербайджанским коллегой Фуадом Нагиевым стороны заявили о совместной работе над активизацией полетов между двумя странами.

Константин Развозов предложил израильской авиакомпании "Эль-Аль" рассмотреть возможность открытия дополнительных рейсов между Израилем и Баку.

В свою очередь Фуад Нагиев подчеркнул, что при дальнейшем повышении спроса AZAL продолжит замену бортов, чтобы сделать перелеты максимально удобными.