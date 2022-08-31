Российская авиакомпания увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга в Баку

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания UTair с седьмого сентября увеличит количество рейсов из Санкт-Петербурга (Россия) в Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ООО "Воздушные ворота северной столицы" - оператора петербургского аэропорта "Пулково", UTair увеличит количество рейсов с трех до четырех раз в неделю.

"С седьмого сентября перевозчик добавит дополнительную частоту. Авиакомпания будет выполнять перелеты по понедельникам, средам, четвергам и пятницам", — говорится в сообщении.

Отметим, что UTair начал летать из Санкт-Петербурга в Баку с пятого июля текущего года. Рейсы из "Пулково" в Баку выполняют также авиакомпании "ИрАэро" и национальный перевозчик Азербайджана - ЗАО "Азербайджанские авиалинии".