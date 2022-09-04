Названа прибыль от грузо- и пассажироперевозок по азербайджанскому участку TRACECA

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года прибыль от грузовых и пассажироперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составила 367,838 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в TRACECA, этот показатель на 25,3 процента, или 74,268 миллиона манатов больше показателя января-июня 2021 года.

"От грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора TRACECA были получены средства в размере более 347,622 миллиона манатов (рост на 24,7 процента), а от пассажироперевозок - свыше 20,215 миллиона манатов (рост на 37,4 процента)", - сказали в TRACECA.

Напомним, что грузоперевозки по азербайджанскому участку международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия в первом полугодии 2022 года превысили 24,253 миллиона тонн, что на 19,3 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года.

На грузоперевозки автомобильным транспортом пришлись порядка 13,08 миллиона тонн, или 53,9 процента от общего объема грузоперевозок, железнодорожным транспортом - более 7,9 миллиона тонн (32,6 процента), морским транспортом - почти 3,26 миллиона тонн (13,5 процента).

Из общего объема грузоперевозок на транзитные грузоперевозки пришлись более 6,621 миллиона тонн (27,3 процента).