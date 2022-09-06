Вырос объем транзитных перевозок грузов из Германии через Казахстан

БАКУ /Trend/ - Объем транзитных перевозок грузов из Германии через территорию Казахстана увеличился на 47% и составил 2,3 тыс. тонн в первом полугодии текущего года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом стало известно в ходе встречи министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева с директором Департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ Домиником Шнихельсом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития транспортно-логистического потенциала, а также промышленности и добычи полезных ископаемых.

На сегодня Германия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана и входит в число лидеров по объёму инвестиций. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года увеличился на 1,6% и составил 1,2 млрд долл. США. В Казахстане работают более 1 тыс. юридических лиц с участием немецкого капитала.

Министр отметил, что казахстанская сторона готова к продолжению сотрудничества с целью увеличения товарооборота автомобильным транспортом между сторонами.

Что касается сотрудничества в сфере гражданской авиации, на сегодня между странами авиакомпаниями «AirAstana» и «Lufthansa» выполняются 15 регулярных пассажирских рейсов в неделю.

В целом автомобилестроение в Германии является ведущей отраслью промышленности. По словам главы ведомства, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заинтересовано в развитии тесных кооперационных связей.

«В рамках казахстанско-германской кооперации в сфере промышленности реализовано 14 проектов на общую сумму 719,4 млн долл. США с созданием более 2,2 тыс. рабочих мест. Отдельно хотел бы отметить крупный совместный реализованный проект по производству сельскохозяйственной техники с компанией «CLAAS». На сегодня предприятие работает стабильно и в этом году произведено не менее 80 тракторов. Мы удовлетворены приходом компании на казахстанский рынок и возлагаем большие надежды на дальнейшее углубление промышленной кооперации», – резюмировал Ускенбаев.