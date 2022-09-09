Азербайджан, Россия и Иран намерены построить единую железнодорожную сеть - Александр Новак

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Россия и Иран намерены построить единую железнодорожную сеть.

Об этом сказал в пятницу вице-премьер России Александр Новак в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сообщает Trend.

"Рабочая группа по развитию международного коридора Север-Юг была создана главами наших стран и его развитие очень важно для трёхстороннего сотрудничества. В ходе переговоров президентов Азербайджана и России стороны выразили готовность обсудить вопросы развития Решт-Астара, а также Север-Юг", - сказал он.

Как отметил Новак, Россия готова к плодотворному сотрудничеству в трёхстороннем формате.

"Уверен, что наши переговоры будут очень продуктивны для всех трех сторон. Считаю, что полноформатное использование повлияет на объемы торговых показателей. Среди основных задач мы хотим построить единую железнодорожную сеть, строительство которой позволит увеличить поток грузов по западному коридору на 15 процентов. Необходимо также обеспечить защиту инвестиций сторон. Считаем также важным создать логистический сервис и механизм тарифов. Также необходимо работать в области развития портов, согласовать условия работы каждой из сторон. Сегодня, как вы знаете, Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения об упрощённой перевозке грузов, что позитивно для дальнейшей реализации проектов. В целях обеспечения эффективной работы коридора Россия разработала новый механизм его развития и подготовила нормативную базу. Мы должны двигаться по поручениям глав наших стран и в течение трех месяцев мы планируем определить инвестиции и источники финансирования. Далее необходимо проработать полноформатное соглашение", - сказал он.