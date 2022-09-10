Строительство автомобильной дороги Физули-Агдам продолжается ускоренными темпами (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Быстрыми темпами продолжается строительство автомобильной дороги Физули-Агдам, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года.

Как сообщает в субботу Trend, данная дорога является одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Она сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Дорога, длина которой составит 64,8 км, ширина проезжей части - 15 метров, строится с четырьмя полосами движения. Ширина обочин дороги составляет 3,75 метра в каждом направлении, ширина разделительной полосы - два метра, ширина дорожного полотна - 26,5 метра. Вдоль дороги первой технической категории, согласно проекту, ведется строительство подпорной стены длиной 380 метров.

В настоящее время продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширению, строительству нового дорожного полотна шириной 26,5 метра. Уже завершается строительство дорожного полотна на участке 59,3-64,8 км дороги.

В соответствии с проектом ведется строительство водопропускных труб, водных переходов, а также резервных переходов, предназначенных для коммуникационных линий.

Кроме того, продолжается строительство четырех автомобильных мостов на участках 0,2; 5,7; 37 и 63 км дороги, предусмотренных проектом. Ведутся работы по установке свай, бетонированию и возведению опор.

Строительные работы проводятся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Для завершения строительства в соответствии с графиком до конца 2023 года на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Данная автомобильная дорога проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов. Строительство дороги обеспечит комфортный проезд от Барды до Агдама и Физули, а также в противоположном направлении, внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

(Перевод: Фидан Мустафаева)