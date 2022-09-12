Дагестан намерен наладить связи с прикаспийскими странами для развития коридора Север - Юг

БАКУ/Trend/ - Власти Дагестана намерены наладить связи со странами Каспийского бассейна для развития транспортного коридора "Север - Юг". В ближайшее время делегация от региона планирует посетить с визитом Иран и Азербайджан, сообщил в интервью ТАСС глава региона Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума, передает Trend.

"Мы рассматриваем на сегодняшний день как партнеров все страны Каспийского бассейна. Здесь работаем последовательным методом для того, чтобы понимать эту заинтересованность <...> с теми, кто нам ближе в рамках развития транспортно-логистического коридора. А в последующем - уже и с другими государствами", - сказал Меликов.

По его словам, у региона сложились добрососедские отношения с Азербайджаном, и созданная между странами межправительственная комиссия сегодня, в том числе, рассматривает вопросы улучшения качества работы пунктов пропуска для расширения возможности транспортно-логистического коридора.