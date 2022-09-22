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Казахстан заинтересован в совместных с турецкими компаниями проектах - премьер

Транспорт Материалы 22 сентября 2022 11:47 (UTC +04:00)
Казахстан заинтересован в совместных с турецкими компаниями проектах - премьер

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов в сфере машиностроения с турецкими компаниями.

Об этом в ходе встречи с председателем Турецкой федерации машиностроения «MAKFED» Аднаном Далгакираном сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает Trend в четверг со ссылкой на правительство Казахстана.

Так, в ходе встречи Смаилов призвал турецкие компании активно инвестировать и открывать свои производства в Казахстане.

«Наша страна заинтересована в реализации совместных проектов в сфере машиностроения с опытными турецкими компаниями», — отметил премьер-министр.

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