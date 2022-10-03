TRACECA работает над обеспечением бесперебойного транспортного сообщения по своим маршрутам

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения бесперебойного транспортного сообщения по маршрутам TRACECA важно повысить эффективность процедур пересечения границ и создать благоприятные условия для осуществления мультимодальных перевозок.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе TRACECA, структура предлагает важную альтернативу евро-азиатским транспортным связям.

"Широкий спектр мероприятий по поддержке, осуществляемых на уровне TRACECA связанны с цифровизацией на транспорте и таможне, в частности использование электронной железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС и электронизация процессов таможенного транзита", - сказали в пресс-службе.

TRACECA готова продолжить еще больше укреплять сотрудничество с различными партнерами и институтами в рамках инициатив, которые могли бы сосуществовать и дополнять друг друга.