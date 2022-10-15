Казахстан и Туркменистан примут меры для вывода ж/д «Казахстан – Туркменистан – Иран» на полную мощность

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Туркменистан примут совместные меры для вывода железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран» на полную мощность

Об этом в субботу сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает Trend со ссылкой на Акорду.

«На фоне разрыва устоявшихся логистических цепочек востребованность данного маршрута резко возросла. Поэтому нами поручено подготовить План совместных действий по развитию магистрали», – отметил Токаев.

Наряду с этим, главы государств обсудили вопросы углубления кооперации между морскими портами Актау, Курык и Туркменбаши и строительства новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана».