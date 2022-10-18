AZAL и Leonardo обсудили сотрудничество в области гражданской авиации Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Перспективы сотрудничества в гражданской авиации были обсуждены 18 октября на встрече президента AZAL Джахангира Аскерова со старшим вице-президентом итальянской компании Leonardo Марко Буратти, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Стороны на встрече затронули вопросы сотрудничества в области технического обслуживания и ремонта воздушных судов, а также внедрение перспективных и современных инновационных технологий в области аэронавигации.

В результате переговоров были согласованы проекты по развитию инфраструктуры аэронавигационной системы Азербайджана.

Также во время мероприятия был проведен обмен мнениями по поводу развития связей компаний по различным направлениям в гражданской авиации Азербайджана, а также был отмечен широкий потенциал для плодотворного сотрудничества с итальянской авиационной индустрией.

Итальянская корпорация Leonardo предлагает широкий ассортимент инновационных продуктов для авиации и аэрокосмической отрасли, разрабатывает многочисленные возможности в сфере обороны, безопасности и т.д. Непрерывные исследования, цифровое производство и устойчивое развитие являются фундаментальными краеугольными камнями деятельности компании.

Отметим, что старший вице-президент Leonardo Марко Буратти имеет широкий и многолетний опыт работы в следующих высокотехнологичных секторах: военные технологии, вычислительные системы военного назначения, система авионики воздушных судов с неподвижными и вращающимися крыльями, управление международными программами и многое другое.