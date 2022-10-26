Азербайджан примет участие в заседании министров транспорта стран Организации тюркских государств

БАКУ /Trend/ - 27-28 октября в Узбекистане состоится заседание министров транспорта Организации тюркских государств.

Как сообщили в среду Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на заседании министров, которое состоится в столице Узбекистана Ташкенте, азербайджанскую сторону представит замминистра Ровшан Рустамов.

Отметим, что на мероприятии страны-участницы организации обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием процессов международных грузоперевозок, повышением транзитного потенциала региона, а также развитием альтернативных транспортных маршрутов.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится встреча железнодорожных администраций государств-членов Организации тюркских государств и пятая встреча глав портов государств-членов.

По итогам заседания ожидается согласование документов о международных мультимодальных перевозках и программа взаимозависимости в транспортной сфере между государствами-членами Организации тюркских государств.