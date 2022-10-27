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Изучаются возможности создания финансовой модели для совершенствования пассажироперевозок в Азербайджане

Транспорт Материалы 27 октября 2022 16:24 (UTC +04:00)
Изучаются возможности создания финансовой модели для совершенствования пассажироперевозок в Азербайджане

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Детально анализируется вопросы усовершенствования организации обслуживания пассажиров.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Хумматов на встрече по обсуждению вопросов транспортной сферы с экспертами и членами общественного совета при министерстве.

«Касаясь вопроса совершенствования организации обслуживания пассажиров, в настоящее время эта сфера детально анализируется, изучаются возможности построения устойчивой финансовой модели, создания более эффективной системы управления с применением системы безналичных платежей", - сказал он.

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