Изучаются возможности создания финансовой модели для совершенствования пассажироперевозок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Детально анализируется вопросы усовершенствования организации обслуживания пассажиров.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Хумматов на встрече по обсуждению вопросов транспортной сферы с экспертами и членами общественного совета при министерстве.

«Касаясь вопроса совершенствования организации обслуживания пассажиров, в настоящее время эта сфера детально анализируется, изучаются возможности построения устойчивой финансовой модели, создания более эффективной системы управления с применением системы безналичных платежей", - сказал он.