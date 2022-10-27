Cтраны ЦА приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов «зеленого» развития.

Об этом говорится в совместном заявлении для прессы глав государств Центральной Азии и президента Совета Европейского совета, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

Сообщается, что ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года министерской конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности.