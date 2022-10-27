Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Cтраны ЦА приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики

Транспорт Материалы 27 октября 2022 16:44 (UTC +04:00)
Cтраны ЦА приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран Центральной Азии приветствуют намерение ЕС содействовать развитию устойчивой транспортной логистики и цифровой взаимосвязи при соблюдении стандартов «зеленого» развития.

Об этом говорится в совместном заявлении для прессы глав государств Центральной Азии и президента Совета Европейского совета, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

Сообщается, что ожидаемые результаты исследования ЕС по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии имеют важное значение, как и тесное сотрудничество между сторонами по гармонизации транспортных маршрутов Центральной Азии и ЕС, в том числе с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T). В этом контексте участники приветствовали проведение в ноябре 2022 года министерской конференции ЕС-Центральная Азия по взаимосвязанности.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости