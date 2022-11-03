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Азербайджан изучает европейский опыт перехода на "зеленый" транспорт

Транспорт Материалы 3 ноября 2022 17:30 (UTC +04:00)
Азербайджан изучает европейский опыт перехода на "зеленый" транспорт

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан изучает европейский опыт перехода на "зеленый" транспорт.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве цифрового развития и транспорта страны.

По данным источника, представители ведомства и специалисты из ряда европейских стран обменялись опытом в области возможностей дорожно-транспортной инфраструктуры и управления ею, применения законодательных актов и стандартов, а также политики "зеленого" транспорта.

"Эти вопросы специалисты из Латвии, Польши и Италии обсудили с представителями азербайджанских министерств и других государственных учреждений", - сказали в министерстве.

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