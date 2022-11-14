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Новый терминал сыпучих грузов Бакинского порта увеличит мощности перевалки - Кямран Джалилли

Транспорт Материалы 14 ноября 2022 12:05 (UTC +04:00)
Новый терминал сыпучих грузов Бакинского порта увеличит мощности перевалки - Кямран Джалилли

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Строительство терминала сыпучих грузов увеличит мощности перевалки с 200 тонн до 600 тонн в час.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник основного терминала Бакинского порта Кямран Джалилли.

По его словам, терминал сыпучих грузов планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

«Сыпучие грузы в основном поступают в Азербайджан из Туркменистана, Казахстана и других стран и отправляются в страны ЕС», - сказал Джалилли.

Он добавил, что годовая мощность перевалки сыпучих грузов после ввода в эксплуатацию этого терминала составит три миллиона тонн.

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