Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2022 года перевалка в Бакинском порту ожидается на уровне свыше шести миллионов тонн.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, мощности Ro-Ro-терминала Бакинского порта по перевалке составляют 100 тысяч единиц вагонов и 60 тысяч колесной техники.

«Также порт оборудован терминалами по перевалке контейнеров и сыпучих грузов», - сказал он.

Гасанли сказал, что в 2021 году было перевалено 5,5 миллиона тонн, а в январе-октябре 2022 года - 5,357 миллиона тонн грузов.

«К концу года ожидается превышение этим показателем шести миллионов тонн», - отметил он.

Кроме того, Гасанли напомнил, что с 2023 года планируется перевалка 1,5 миллиона тонн нефти из Казахстана через Азербайджан в Европу.

«Рост перевалки колесной техники по итогам 10 месяцев 2022 года составил 31,5 процента, вагонов - 32,1 процента, TEU-контейнеров - 28,2 процента. Однако было отмечено снижение на 7,5 процента перевалки сыпучих грузов», - сказал он.