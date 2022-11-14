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Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)

Транспорт Материалы 14 ноября 2022 13:44 (UTC +04:00)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - По итогам 2022 года перевалка в Бакинском порту ожидается на уровне свыше шести миллионов тонн.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, мощности Ro-Ro-терминала Бакинского порта по перевалке составляют 100 тысяч единиц вагонов и 60 тысяч колесной техники.

«Также порт оборудован терминалами по перевалке контейнеров и сыпучих грузов», - сказал он.

Гасанли сказал, что в 2021 году было перевалено 5,5 миллиона тонн, а в январе-октябре 2022 года - 5,357 миллиона тонн грузов.

«К концу года ожидается превышение этим показателем шести миллионов тонн», - отметил он.

Кроме того, Гасанли напомнил, что с 2023 года планируется перевалка 1,5 миллиона тонн нефти из Казахстана через Азербайджан в Европу.

«Рост перевалки колесной техники по итогам 10 месяцев 2022 года составил 31,5 процента, вагонов - 32,1 процента, TEU-контейнеров - 28,2 процента. Однако было отмечено снижение на 7,5 процента перевалки сыпучих грузов», - сказал он.

Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
Назван ожидаемый объем перевалки через Бакинский порт по итогам 2022 г. (ФОТО)
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