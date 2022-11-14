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Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)

Транспорт Материалы 14 ноября 2022 13:56 (UTC +04:00)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Необходимо ускорение расширения мощностей перевалки Бакинского порта.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, приступить ко второй фазе строительства порта планируется в 2023 году.

«Вторая фаза предусматривает увеличение объема перевалки грузов до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч TEU-контейнеров. Уже ведутся работы по строительству терминала минеральных удобрений годовой мощностью перевалки до трех миллионов тонн. Кроме того, идет работа по проектированию терминала перевалки сыпучих грузов», - отметил Гасанли.

Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
Необходимо ускорить расширение мощностей перевалки Бакинского порта - Худаяр Гасанли (ФОТО)
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