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Азербайджан может привлечь в Бакинский порт более половины грузов между Турцией и странами ЦА

Транспорт Материалы 14 ноября 2022 14:50 (UTC +04:00)
Азербайджан может привлечь в Бакинский порт более половины грузов между Турцией и странами ЦА

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в рамках сотрудничества с турецкой стороной планирует привлечь 60 тысяч единиц колесной техники (TIR) в Бакинский порт.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал на пресс-конференции начальник департамента стратегического планирования и развития Бакинского международного морского торгового порта Худаяр Гасанли.

По его словам, поток колесной техники между странами Центральной Азии и Турцией составляет порядка 120 тысяч единиц TIR.

«В настоящее время лишь порядка 20-25 процентов этих TIR приходятся на долю Азербайджана. В дальнейшем, в рамках сотрудничества с турецкой стороной, планируется привлечь порядка 50 процентов, или 60 тысяч единиц колесной техники в Бакинский порт», - добавил он.

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