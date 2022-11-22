Российская авиакомпания увеличила количество рейсов в Баку

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair в ноябре увеличила количество рейсов из Самары в Баку с двух до трех раз в неделю.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

По данным источника, дополнительный рейс будет выполняться по вторникам с вылетом из Самары в 12:40 (GMT +3) и обратным рейсом в 17:05 (GMT +4).

Отметим, что рейсы по четвергам и воскресеньям останутся в расписании без изменений.

Напомним, что Utair летает в Баку из Москвы, Грозного, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута, а в Гянджу и Нахчыван - только из Москвы.