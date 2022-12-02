Необходимо ускорить интеграцию электронных систем в рамках Транскаспийского маршрута - Талех Зиядов

БАКУ /Trend/ - Странам-участницам Транскаспийского международного транспортного маршрута необходимо ускорить интеграцию электронных систем для цифровизации грузоперевозок.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов, передает Trend.

По его словам, грузоперевозки необходимо наладить таким образом, чтобы пересечение границ было максимально упрощено.

«Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия, Туркменистан, Узбекистан в рамках единой стратегии работают над цифровизацией документооборота и интеграцией своих систем», - сказал Зиядов.