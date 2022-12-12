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ЗАО «Железные дороги Азербайджана» закупит еще 10 скоростных поездов - Ровшан Рустамов

Транспорт Материалы 12 декабря 2022 12:16 (UTC +04:00)
ЗАО «Железные дороги Азербайджана» закупит еще 10 скоростных поездов - Ровшан Рустамов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в ЗАО «Железные дороги Азербайджана» ведутся работы по трансформации железных дорог.

Об этом сказал журналистам в понедельник председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

По его словам, планируется полностью реформировать железные дороги, а также корпоративное управление.

«Реализовываются крупные проекты по трансформации железных дорог», - сказал он.

Кроме того, Рустамов отметил, что на маршруте Баку-Сумгайыт имеется потенциал ежедневно перевозить 20-25 тысяч пассажиров.

«Планируется на этот маршрут закупить еще 10 скоростных поездов. На сегодняшний день по этому вопросу соглашения достигнуты и до конца 2023 года первые поезда прибудут в Азербайджан», - добавил он.

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