Азербайджан открывает новые возможности для транзита грузов между Европой и Азией

БАКУ /Trend/ - Географическое расположение Азербайджана, логистическая инфраструктура, порты и возможности для авиаперевозок открывают новые транзитные возможности для перевозки грузов между Европой и Азией.

Как сказали во вторник Trend в представительстве Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане, эта тема обсуждалась на конференции на тему "Средний коридор: соединение экономик через порты и грузовые авиаперевозки" во Всемирном торговом центре в Балтиморе.

По данным источника, в ходе конференции было отмечено, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) является важным маршрутом для перевозки грузов и из Центральной Азии на Южный Кавказ и в Восточную Европу.

Кроме того, в ходе конференции была обсуждена роль Азербайджана в ТМТМ, достижения страны в сфере логистики, перспективы и будущее развитие, возможности логистического сотрудничества между Азербайджаном и США, а также возможности и пробелы в сфере логистики после пандемии.

Отметим, что конференция была организована Американо-Азербайджанской Торговой палатой (USACC) и USAID в партнерстве с Глобальной палатой и посольством Азербайджана в США.

В конференции приняли участие помощник администратора USAID по Европе и Евразии Александр Соколовский, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии (ПС МПК) TRACECA Асет Асавбаев и посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.