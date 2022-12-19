AZAL предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров отложенных рейсов Баку-Нахчыван-Баку.

Так:

- выполнение запланированных на 17 декабря рейсов J2-251 (время - 07:00) и J2-253 (время - 11:50) по маршруту Баку-Нахчыван будет осуществлено сегодня, 19 декабря, в 16:00 по местному времени;

- выполнение запланированных на 17 декабря рейсов J2-252 (время - 10:20) и J2-254 (время - 15:10) по маршруту Нахчыван-Баку будет осуществлено сегодня, 19 декабря, в 18:20 по местному времени.

Пассажиры данных рейсов вылетят в аэропорт назначения на самом большом широкофюзеляжном самолете AZAL - Airbus A340.

Пассажиры отложенных рейсов должны заблаговременно прибыть в аэропорт для прохождения регистрации.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации. В ближайшее время будет опубликовано их расписание.

При этом особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.