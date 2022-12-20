Назван рост грузоперевозок по азербайджанскому участку TRACECA

БАКУ /Trend/ - Грузоперевозки по азербайджанскому участку международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) в январе - октябре 2022 года составили свыше 42,474 миллиона тонн, что на 27 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Как сообщили Trend в Госкомстате Азербайджана, в указанный период грузооборот по азербайджанскому участку TRACECA превысил 10,5 миллиарда тонно-километров, что на 32,6 процента больше показателя января - октября прошлого года.

В Азербайджане в отчетный период 2022 года на грузоперевозки автомобильным транспортом пришлись свыше 22,9 миллиона тонн, или 54 процента от общего объема грузоперевозок, железнодорожным транспортом - около 13,9 миллиона тонн (32,8 процента), морским транспортом - около 5,61 миллиона тонн (13,2 процента).

Из общего объема грузоперевозок на транзитные грузоперевозки пришлись порядка 11,5 миллиона тонн (27,1 процента).