Вниманию пассажиров отложенных из-за непогоды рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку!

БАКУ/Trend/ - ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» обратилось к пассажирам отложенных из-за непогоды 17 декабря рейсов 255/257 и 256/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, передает во вторник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

"Просим вас заблаговременно прибыть сегодня, 20 декабря, в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс. Все вылеты из Баку будут выполнены в 14:20, 15:00 и 17:10. Из Нахчывана полеты будут осуществлены в 16:40, 17:20 и 19:30", - говорится в сообщении AZAL.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

"При этом особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях", - сказали в компании.