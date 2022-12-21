В праздничные дни на линии Баку-Гянджа-Баку будут запущены дополнительные поезда

БАКУ /Trend/ - ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" в предстоящие новогодние праздники увеличит количество поездов, курсирующих по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО, в эти дни все структуры учреждения будут работать в усиленном режиме.

"В связи с увеличением пассажиропотока в направлении Баку-Гянджа-Баку в праздничные дни будут запущены дополнительные поезда. Дополнительные поезда отправятся из Баку 30 декабря 2022 г. в 19:00, 31 декабря 2022 г. в 09:00, 3 января 2023 г. в 19:00, а из Гянджи 31 декабря 2022 г. в 09:00, 14:30 и 4 января 2023 г. в 09:00", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в текущем графике движения скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку изменений не предусмотрено.

Напомним, что электропоезда Баку-Сумгаит-Баку будут курсировать в праздничные дни в соответствии с графиком нерабочих дней.