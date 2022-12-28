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Средний коридор позволяет Азербайджану стать более привлекательным для глобальных цепочек создания стоимости

Транспорт Материалы 28 декабря 2022 10:11 (UTC +04:00)
Средний коридор позволяет Азербайджану стать более привлекательным для глобальных цепочек создания стоимости

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Антонио Нусифора
Антонио Нусифора
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан занимает стратегическое географическое положение, сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель практики по макроэкономике, торговле и инвестициям в регионе Европы и Центральной Азии группы Всемирного банка Антонио Нусифора.

«Большая часть торговли между Китаем и Европой происходила через Северный коридор, который в конечном итоге проходит через Россию. А теперь, из-за войны в Украине и санкций против России, значительная часть этой торговли смещается в сторону Среднего коридора, который, по сути, проходит через Среднюю Азию и Кавказ, опять же связывая Китай с Европой. Географическое положение на торговом пути Восток-Запад, соединяющем Европу и Китай, открывает перед Азербайджаном множество возможностей. Первый, конечно же, связан с транзитными перевозками. Транспорт и логистика, спрос на услуги в этой сфере могут способствовать экономическому росту в Азербайджане. Стратегическое расположение на маршруте Среднего коридора также позволяет Азербайджану стать более привлекательным для глобальных цепочек создания стоимости и лучше интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости», — сказал он.

Нусифора добавил, что в глобализованном мире есть несколько ведущих компаний, которые инвестируют в страны в качестве производственного центра для доступа к мировым рынкам.

«Различные продукты производятся в разных странах, а затем собираются вместе. Теперь некоторым из этих крупных иностранных инвесторов может быть предложено прийти в Азербайджан, и получить выгоды от связей этой страны с мировыми рынками, Китаем и Европой», — пояснил он.

Нусифора считает, что географическое преимущество поможет Азербайджану привлечь инвестиции и лучше интегрироваться в мировой рынок.

«Средний коридор в настоящее время функционирует не очень хорошо. Вот почему большая часть трафика в прошлом проходила через Северный коридор. Причина в том, что в Среднем коридоре до сих пор отсутствуют некоторые элементы инфраструктуры, а некоторые его части не развиты. Таким образом, чтобы сократить расходы на использование Среднего коридора для торговли, Азербайджану необходимо будет координировать свои действия с основными странами-партнерами, такими как Грузия и Казахстан, инвестировать в инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности коридора», - сказал он.

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