Азербайджан и Чехия расширят сотрудничество в сфере автопрома

БАКУ /Trend/ - Чешские предприятия в сфере автомобильной и продовольственной промышленности заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом было сказано в рамках встречи заместителя министра экономики Сахиба Мамедова с руководителем бакинского офиса "CzechTrade" Антонином Марджиком.

Мамедов отметил важность увеличения возможностей для расширения экономических связей между двумя странами и повышении роли частного сектора в данной сфере.

В свою очередь Марджик подчеркнул, что "CzechTrade" увеличит усилия для достижения этих целей.

На встрече состоялся обмен мнениями о расширении экономических связей, новых направлениях сотрудничества.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета страны, товарооборот Азербайджана с Чехией по итогам 2022 года составил 989,5 миллиона долларов.