AZAL возобновляет рейсы в Париж

БАКУ/Trend/ - Этой весной авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» возобновляет рейсы из Баку в столицу Франции - Париж, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Расписание предусматривает полеты из Баку в Париж и обратно с частотой 2 раза в неделю - по вторникам и пятницам. Первый рейс запланирован 9 мая.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.