ЗАНГИЛАН /Trend/ - Реализуется второй этап строительства железной дороги Горадиз - Агбенд.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник департамента проектирования ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Кянан Рзаев в ходе медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз-Агбенд.

По его словам, до сегодняшнего дня построено 60 километров железной дороги, установлено около 300 инженерных сооружений.

«В настоящее время ведутся земляные работы на 62-70-километровом участке. Завершить строительство этой дороги планируется до середины 2024 года», - сказал Рзаев.

Он подчеркнул, что на первом этапе (0-30 км) был построен участок станций Горадиз, Марджанлы и Махмудлу.

«Второй этап строительства охватывает участок с 30 по 85 километры, то есть станции Солтанлы, Миндживан и Хакари. Третий этап охватит с 85 по 110,4 километра ж/д Горадиз - Агбенд», - добавил Рзаев.

Отметим, что строительство этой железной дороги стартовало 13 марта 2021 года. Ее протяженность составляет 110,4 километра. В соответствии с проектом предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд). Также на протяжении этой дороги будут установлены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.