Работы по проектированию железной дороги Горадиз - Агбенд завершены на 80% - Турал Аббаслы

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Работы по проектированию железной дороги Горадиз - Агбенд завершены на 80 процентов, а строительство - почти на 40 процентов.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник департамента по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы в ходе медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз-Агбенд.

По его словам, строительные работы ведутся в три этапа.

«Первый этап уже завершен на 90 процентов. Мы приступили ко второму этапу. По второму этапу строительные работы завершены на 30 процентов. Ожидаем, что к середине 2024 года мы полностью завершим строительство железной дороги Горадиз - Агбенд», - добавил он.

Отметим, что строительство этой железной дороги стартовало 13 марта 2021 года. Ее протяженность составляет 110,4 километра. В соответствии с проектом предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд). Также на протяжении этой дороги будут установлены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.