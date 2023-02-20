Скоро планируется приступить к строительству станций на ж/д дороге Горадиз - Агбенд

ЗАНГИЛАН /Trend/ - В ближайшие месяцы планируется приступить к строительству станций на железной дороге Горадиз - Агбенд.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник департамента по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы в ходе медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз-Агбенд.

По его словам, макеты и документация по проектным работам строительства девяти станций подготовлены и переданы на экспертизу.

«Ожидаем, что в ближайшие месяцы начнем строительство станций Горадиз, Марджанлы, Махмудлу. А по мере завершения второго и третьего этапов будут построены и станции Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд», - добавил он.

Отметим, что строительство этой железной дороги стартовало 13 марта 2021 года. Ее протяженность составляет 110,4 километра. В соответствии с проектом предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд). Также на протяжении дороги будут установлены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.