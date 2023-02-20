На дороге Горадиз - Агбенд будет построен самый длинный ж/д мост в Азербайджане

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На железной дороге Горадиз - Агбенд протяженностью 110,4 километра будет построен самый длинный железнодорожный мост в Азербайджане.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник департамента по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы в ходе медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз-Агбенд.

По его словам, мост строится на 64,549 км над рекой Хакари.

«Его протяженность составит 418 метров и он будет одним из самых длинных железнодорожных мостов в Азербайджане», - добавил Аббаслы.

Отметим, что строительство этой железной дороги стартовало 13 марта 2021 года. Ее протяженность составляет 110,4 километра. В соответствии с проектом предусмотрено строительство девяти станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз и Агбенд). Также на протяжении этой дороги будут установлены 469 инженерных сооружений, в том числе 41 мост, 22 автомобильных переезда, три тоннеля и другие сооружения. Строительство будет завершено в три этапа.