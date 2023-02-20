Идет подготовка к строительству станции Гумлаг на ж/д дороге Горадиз - Агбенд (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Идет подготовка к строительству станции Гумлаг на 48-м километре железной дороги Горадиз - Агбенд.

Об этом сказал в понедельник Trend начальник департамента по надзору за строительством ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Турал Аббаслы в ходе медиатура, посвященного строительству железной дороги Горадиз-Агбенд.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по строительству двух вспомогательных железнодорожных линий протяженностью один километр каждый.

«Эта станция будет принимать как пассажирские, так и грузовые поезда по обе стороны железнодорожной линии», - отметил Аббаслы.

Он сказал, что работы по проектированию станции находятся на завершающей стадии.

«После утверждения проекта ожидается быстрыми темпами приступить к строительству станции. В строительстве как этой станции, так и в целом железной дороги Горадиз - Агбенд принимают участие азербайджанские и турецкие специалисты», - отметил Аббаслы.

Он подчеркнул, что по мере утверждения проектов станций будут вестись ускоренными темпами работы по их строительству.

«Ожидаем, что в ближайший год все девять станций на железной дороге Горадиз - Агбенд будут построены», - добавил он.

Напомним, что 20 октября 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз - Агбенд, проходящем через Джебраильский район.